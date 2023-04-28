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ТАСС: массовые перемещения ВСУ фиксируют в Николаевской и Херсонской областях

1:04
Силовые структуры

На территории Николаевской и Херсонской областей наблюдаются массовые перемещения украинских войск.

ТАСС: массовые перемещения ВСУ фиксируют в Николаевской и Херсонской областях

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя Снигирёвского района Херсонской области Юрия Барбашова, армия России наносит удары по Вооружённым силам Украины (ВСУ). Чиновник пояснил, что по крайней мере одна колонна противника была накрыта российской авиацией в районе сёл Евгеновка и Бобровый Кут.

"Мы в последние дни отмечаем массовые перемещения войск", — подчеркнул Барбашов.

Он допустил, что солдаты ВСУ следуют к Кривому Рогу. По его словам, украинская армия совершает "не вполне понятные" действия. Пока не установлено, куда именно Киев перебрасывает войска, состоящие в том числе из неместных военнослужащих, заключил глава района.

Ранее военспец Василий Дандыкин предупредил о возможном начале контрнаступления ВСУ на Херсонском и Луганском направлениях.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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