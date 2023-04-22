МК: Дандыкин проинформировал о планах контрнаступления ВСУ на Крым с двух направлений и месте основного удара

2:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление ВСУ может начаться на двух направлениях, считает военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. Под угрозой Херсонская и Луганская области. Многие эксперты сходятся во мнении, что наступление противника неизбежно, но удастся ли оно, время покажет.

"Сначала они бросят на прорыв нашей первой линии обороны менее подготовленные бригады и батальоны, как немцы в годы Великой Отечественной войны гнали на заминированные поля гражданское население. Наши огневые точки будут штурмовать в основном морпехи и тероборона", — сказал Дандыкин в разговоре с "МК".

После них в бой пойдут опытные и обученные инструкторами НАТО бойцы на современной технике, считает эксперт. При этом ВСУ могут сосредоточить остатки своей боевой авиации для этого контрнаступления. Но Дандыкин уверен, что и эта идея обречена на провал, так как самолёты ВВС Украины, как только поднимаются в воздух, находятся под пристальным наблюдением российских войск. Кроме того, тяжёлые авиационные бомбы наводят ужас на противника, а хвалёные системы Patriot закрыть небо надолго не смогут, так как ракет к ним Запад не поставит большое количество.

"Конечно, будет непросто. ВСУ могут роем пустить ударные беспилотники. У них есть большие дроны на 12 пропеллеров. Но, как показывает практика, наши войска и ПВО научились с ними эффективно бороться", — констатирует собеседник.

Для отвлечения внимания Киев может ударить с правобережья Днепра, одновременно наступая на Крым со стороны Херсонщины или Запорожья (Орехово). Об этом говорят данные российской разведки, из которых известно, что вдоль Днепра зафиксировано сосредоточение мотопехотных и ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ, сообщает Дандыкин. Вероятно, именно отсюда штурмовые группы будут форсировать реку.

"Это будет, на мой взгляд, их последнее наступление. Они уже сейчас боятся, нервничают, что наша авиация начнёт работать по полной. <…> Мы успели сделать немало разных ракет, в том числе и "Кинжалов". Освободим снова Херсон, не сомневайтесь", — заключил эксперт.