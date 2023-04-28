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Сальдо уверен, что наступление ВСУ со стороны Херсона будет безуспешным

Силовые структуры

По мнению врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, если ВСУ попытаются провести наступление со стороны Херсона, их манёвр потерпит крах.

Сальдо уверен, что наступление ВСУ со стороны Херсона будет безуспешным

Сальдо рассказал, что хоть на правом берегу Дона и имеются подразделения ВСУ, их не так много. К тому же сам Днепр является очень протяжённой водной преградой, и пересечь его можно только при помощи плавсредств. А тут возможности украинской армии резко ограничены, потому что по воде им не удастся перебросить много бойцов и техники, ведь есть очень большой риск, что берега они так и не достигнут из-за ударов ВС РФ.

Также не помогут ВСУ разрушенный Антоновский мост, который всё равно простреливается российскими военными. То же самое относится и к Каховской плотине.

А на левом берегу Днепра есть кому встретить украинские подразделения, если они и решатся на переброску по воде, отметил Сальдо.

"На левом берегу стоит достаточно большое количество наших воинов. Офицеры знают — мы недавно разговаривали с разведчиками, и они готовы дать любой отпор. Ждем, как говорится… Фортификация выстроена, достаточно сил, достаточно вооружений современных, самых современных", — добавил Сальдо в эфире Первого канала.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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