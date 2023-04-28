По мнению врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, если ВСУ попытаются провести наступление со стороны Херсона, их манёвр потерпит крах.
Сальдо рассказал, что хоть на правом берегу Дона и имеются подразделения ВСУ, их не так много. К тому же сам Днепр является очень протяжённой водной преградой, и пересечь его можно только при помощи плавсредств. А тут возможности украинской армии резко ограничены, потому что по воде им не удастся перебросить много бойцов и техники, ведь есть очень большой риск, что берега они так и не достигнут из-за ударов ВС РФ.
Также не помогут ВСУ разрушенный Антоновский мост, который всё равно простреливается российскими военными. То же самое относится и к Каховской плотине.
А на левом берегу Днепра есть кому встретить украинские подразделения, если они и решатся на переброску по воде, отметил Сальдо.
"На левом берегу стоит достаточно большое количество наших воинов. Офицеры знают — мы недавно разговаривали с разведчиками, и они готовы дать любой отпор. Ждем, как говорится… Фортификация выстроена, достаточно сил, достаточно вооружений современных, самых современных", — добавил Сальдо в эфире Первого канала.
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