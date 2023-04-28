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Сивков: после "контрнаступа" ВСУ в наступление пойдут новейшие российские танки "Армата"

1:07
Силовые структуры

ВС РФ формируют в тылах подразделения из новейших танков Т-14 "Армата". Эти боевые машины будут задействованы для уничтожения прорвавшихся подразделений армии Украины и дальнейшего наступления российских войск.

Сивков: после "контрнаступа" ВСУ в наступление пойдут новейшие российские танки "Армата"

Об этом сообщил военный аналитик Константин Сивков.

По его словам, более старые образцы российского оружия именно поэтому стоят на переднем крае и будут задействованы вместе с противотанковыми комплексами для отражения украинских попыток. Затем в дело вступят Т-14.

"Это те силы, которые будут решать задачу нанесения сначала контрудара для того, чтобы добить прорвавшиеся войска, если они начнут наступление, в первую очередь, по современным танкам, которые там имеются", — в эфире телеканала "Царьград" сказал Сивков.

А во-вторых, это нужно для того, чтобы, прорвав украинскую оборону после разгрома ВСУ, обеспечить развертывание крупномасштабного российского наступления, если Генштаб ВС РФ такое решение примет.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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