Командиры ВСУ приказывает солдатам до боя написать рапорт с просьбой похоронить их на передовой, а не отправлять тело родным, рассказал пленный украинский военнослужащий Владимир Киндюк.
По его словам, это делается для того, чтобы Министерству обороны Украины не пришлось выплачивать компенсации семье погибшего.
"Рапорты заставляли писать, чтобы в случае чего тебя захоронили на позициях, чтоб числились пропавшим без вести", — пояснил бывший солдат 100-й бригады теробороны ВСУ в интервью РИА Новости.
Пленный отметил, что его семья сейчас не получает положенных выплат, так как он, скорее всего, объявлен пропавшим без вести.
Ранее польский военный эксперт заявил о "стратегическом тупике" ВСУ и невозможности украинской армии наступать.
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