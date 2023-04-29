РИА Новости: военнослужащих ВСУ заставляют писать рапорт с просьбой хоронить их на передовой

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командиры ВСУ приказывает солдатам до боя написать рапорт с просьбой похоронить их на передовой, а не отправлять тело родным, рассказал пленный украинский военнослужащий Владимир Киндюк.

По его словам, это делается для того, чтобы Министерству обороны Украины не пришлось выплачивать компенсации семье погибшего.

"Рапорты заставляли писать, чтобы в случае чего тебя захоронили на позициях, чтоб числились пропавшим без вести", — пояснил бывший солдат 100-й бригады теробороны ВСУ в интервью РИА Новости.

Пленный отметил, что его семья сейчас не получает положенных выплат, так как он, скорее всего, объявлен пропавшим без вести.

Ранее польский военный эксперт заявил о "стратегическом тупике" ВСУ и невозможности украинской армии наступать.

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