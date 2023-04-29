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РИА Новости: военнослужащих ВСУ заставляют писать рапорт с просьбой хоронить их на передовой

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Силовые структуры

Командиры ВСУ приказывает солдатам до боя написать рапорт с просьбой похоронить их на передовой, а не отправлять тело родным, рассказал пленный украинский военнослужащий Владимир Киндюк.

РИА Новости: военнослужащих ВСУ заставляют писать рапорт с просьбой хоронить их на передовой

По его словам, это делается для того, чтобы Министерству обороны Украины не пришлось выплачивать компенсации семье погибшего.

"Рапорты заставляли писать, чтобы в случае чего тебя захоронили на позициях, чтоб числились пропавшим без вести", — пояснил бывший солдат 100-й бригады теробороны ВСУ в интервью РИА Новости.

Пленный отметил, что его семья сейчас не получает положенных выплат, так как он, скорее всего, объявлен пропавшим без вести.

Ранее польский военный эксперт заявил о "стратегическом тупике" ВСУ и невозможности украинской армии наступать.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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