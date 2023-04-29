Российские артиллеристы с помощью тяжёлых огнемётных систем (ТОС) "Солнцепёк" поразили два опорных пункта украинской армии на Марьинском направлении.
По словам начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева, цели были поражены неподалёку от населённого пункта Пречистовка в Донецкой Народной Республике.
"Ликвидировано более 10 боевиков", — отметил он в беседе с РИА Новости.
Ранее в Сети появились кадры уничтожения опорных пунктов Вооружённых сил Украины (ВСУ) российскими "Солнцепёками" и самоходными противотанковыми установками УР-77, которые прозвали "Змеями Горынычами".
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