Army Recognition: Украина получит от стран НАТО 800 танков

Страны Североатлантического альянса суммарно передадут Украине более 800 танков уже в ближайшее время, подсчитали американские военные аналитики.

Эксперты отметили, что около 230 боевых машин Киев уже получил, а остальные поступят на вооружение ВСУ в течение нескольких недель.

"По нашим подсчетам, Украина получит из стран НАТО в общей сложности 808 танков, часть из которых уже поставлена", — пишет издание Army Recognition.

Авторы материала отмечают, что основную долю танков составят советские Т-72, прошедшие модернизацию в Польше и получившие улучшенную броню. Так же украинская армия получит немецкие Leopard различных модификаций, около 30 Abrams из США и десяток шведских Stridsvagn.

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