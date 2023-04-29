Военный эксперт Ющук: ВСУ прорвут наши линии обороны, но победить не смогут

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Обещанное контрнаступление ВСУ нужно Киеву для достижения локальных успехов, потому не стоит опасаться, что украинские силы прорвут несколько линий обороны ВС РФ, предупредил политолог Евгений Ющук.

Он уверен, что украинскому командованию удастся создать значительный перевес сил, но лишь на ограниченном участке линии боевого соприкосновения.

"Это арифметика любой войны — при создании локально значительного перевеса сил удержать фронт в данной точке невозможно. Это норма, и именно для того нами и строится укреплённая, эшелонированная оборона", — пояснил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

По словам Ющука, ВСУ могут преодолеть одну или две линии обороны, но в процессе понесут огромные потери, исчерпают потенциал, а у Киева "нет второй армии".

Ранее американские аналитики подсчитали, что Украина в ближайшие недели получит от стран НАТО более 800 танков.

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