Shot: перед атакой Севастополя разведчик НАТО прилетел к Крыму

3:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночи перед атакой дронов ВСУ на Крым и ударом по Севастополю в Черном море появлялся (по данным Shot — "нарушив порядок воздушного пространства РФ") самолёт-разведчик Boeing E-3 Sentry.

Это — борт ДРЛО и боевого управления, который умеет не только "видеть, выслушивать, "вынюхивать" переговоры, частоты боевых систем, РЭБ и ПВО, но и координировать боевые удары своих партнеров.

"По нашим данным, самолёт-разведчик Boeing E-3 Sentry находился в море на расстоянии 200 километров от нефтебазы в Казачьей бухте в районе 18:00, а его радар действует в радиусе примерно 400 километров. Спустя девять часов началась атака нефтебазы, в том числе при помощи дронов Mugin-5" — уверяет Shot, ссылаясь на свои источники.

Если данная информация верна, то E-3 Sentry летал там, где упал в Черное море у Крыма БПЛА MQ-9 Reaper ("Жнец") после встречи с Су-27.

При этом авторы проекта "Рыбарь" сообщили, что появление в воздухе (по их мнению — над Румынией) самолета ДРЛО и боевого управления Е-3F — всегда (почти) знак того, что будет удар по Крыму.

Они зафиксировали, что вместе с "Аваксом" разведку Крыма вели "натовский противолодочный самолёт "Атлантик-2" (ATL) ВМС Франции и БПЛА США RQ-4B Global Hawk, которые после определения для ВСУ маршрутов и целей дронов убыли из региона".

Отметим, что большинство ударов ВСУ (под контролем и управлением сил и разведок НАТО, США и Британии) по российскому полуострову сопровождалось появлением в небе у Крыма или у Черного моря дронов и самолетов-разведчиков Америки и НАТО.

Они мониторили обстановку, следили за войсками, флотом, ВКС, силами ПВО и РЭБ перед или во время атак на:

Гвардейский ракетный крейсер "Москва",

Крымский мост,

Аэродром "Новофедоровка",

Штаб Черноморского флота,

Нефтебазу в Туапсе,

Бухты Севастополя (над) и подводными дронами ВСУ,

и т. д.

Добавим, что после "утопления" MQ-9 Reaper глава Пентагона запретил разведывательным самолетам США приближаться к "опасному" Крыму — теперь это делают лишь беспилотники, либо разведчики в сопровождении истребителей НАТО на серьезном отдалении (или без "эскорта", но над странами НАТО).

Как выяснилось, осенью-2022 года боевые самолеты ВКС РФ перехватывали самолет-разведчик НАТО со "случайным пуском ракет" рядом с ним.

Несмотря на заявления властей и военных США о том, что они продолжат полеты у Крыма, военные эксперты и генералы заявляют — не стоит устраивать конфликт с ядерной России, который может закончиться массированным термоядерным обменом.

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