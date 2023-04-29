Экс-депутат Рады Стецькив: ВСУ нужно начать контрнаступление до саммита НАТО

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-депутат Рады Тарас Стецькив заявил, что Украине следует начать контрнаступление до саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

По мнению бывшего нардепа, Киеву придётся идти вперёд, и это должно быть до саммита стран Североатлантического альянса, иначе вести переговоры там будет сложно.

Политик полагает, что наступление необходимо начинать даже несмотря на нехватку сейчас боеприпасов у ВСУ для этого. Дефицит боеприпасов может привести к провалу операции, что, в свою очередь, повлияет на мнение об Украине на Западе, заявил Стецькив в эфире телеканала "NTA".

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