Экс-депутат Рады Тарас Стецькив заявил, что Украине следует начать контрнаступление до саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.
По мнению бывшего нардепа, Киеву придётся идти вперёд, и это должно быть до саммита стран Североатлантического альянса, иначе вести переговоры там будет сложно.
Политик полагает, что наступление необходимо начинать даже несмотря на нехватку сейчас боеприпасов у ВСУ для этого. Дефицит боеприпасов может привести к провалу операции, что, в свою очередь, повлияет на мнение об Украине на Западе, заявил Стецькив в эфире телеканала "NTA".
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