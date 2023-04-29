МК: Шурыгин оценил готовность ВСУ добиться реванша в Бахмуте

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что наступление украинских войск на Бахмутском (Артёмовском) направлении маловероятно. Своим мнением он поделился в беседе с "МК".

Ранее после селекторного совещания в офисе президента Украины в Сети начали распространяться слухи о том, что Зеленский якобы в резкой форме потребовал не просто удержать Бахмут, но ещё и отбить город-символ, чтобы затем двигаться вперёд.

Шурыгин полагает, что вероятность атаки ВСУ на Бахмутском направлении ничтожна.

"Наступление на Бахмут и большое наступление, которое анонсирует Украина — это абсолютно разные вещи. Под Бахмутом возможны только локальные контрудары для улучшения тактических позиций, которые сейчас занимают ВСУ", — объяснил эксперт.

Он добавил, что большое наступление — это движение больших группировок, при котором задействуются основные резервы. И речь в этом случае идёт совершенно о других масштабах.

Ранее экс-командир бригады "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский предположил, что наступление ВСУ на Мариуполь может создать сильный политический эффект.

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