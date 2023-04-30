Полковник Матвийчук проинформировал об ответе РФ на поставку F-16 для ВСУ

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев любым способом пытается получить на вооружение американские истребители F-16, но и Незалежной, и Вашингтону придётся нести ответ за эскалацию конфликта, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

За американскими истребителями начнётся "охота", считает полковник в запасе.

"F-16 будут рассматриваться нами как оружие повышенного риска для наших войск. Как только у Украины появятся эти истребители, мы начнём их уничтожать, где бы они ни базировались, в западной или центральной части украинской территории", — пояснил полковник "ПолитРоссии".

Все заявления Киева о том, что техника якобы не станет триггером для ещё большей эскалации конфликта — ложь, подчеркнул Матвийчук. Он уточнил, что никакой поддержки истребители ВСУ не дадут, а только усугубят положение.

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