РИА Новости: ВСУ год обстреливали Артёмовск из "блуждающих миномётов"

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ целенаправленно стреляли по жилым домам из миномётов на пикапах, рассказал житель Артёмовска. По его словам, город под таким огнём прожил почти год.

"Блуждающими миномётами" целились и по жилым многоэтажкам и по коммерческой недвижимости, где много людей.

"Я лично видел белые Mitsubishi, на них стоял миномёт. Не могу сказать точный калибр, но скорее всего, это была "восьмидесятка" или 120-й — в кузове, - рассказал житель РИА Новости. - Мы с отцом зашли по воду в квартиру, когда уже воды не давали. Был прилёт мины. На глазах у нас убило двух парней".

Как уточнил местный житель, пикапы выезжали в город ночью. А солдаты были без каких-либо опознавательных шевронов.

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