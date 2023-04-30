ВСУ целенаправленно стреляли по жилым домам из миномётов на пикапах, рассказал житель Артёмовска. По его словам, город под таким огнём прожил почти год.
"Блуждающими миномётами" целились и по жилым многоэтажкам и по коммерческой недвижимости, где много людей.
"Я лично видел белые Mitsubishi, на них стоял миномёт. Не могу сказать точный калибр, но скорее всего, это была "восьмидесятка" или 120-й — в кузове, - рассказал житель РИА Новости. - Мы с отцом зашли по воду в квартиру, когда уже воды не давали. Был прилёт мины. На глазах у нас убило двух парней".
Как уточнил местный житель, пикапы выезжали в город ночью. А солдаты были без каких-либо опознавательных шевронов.
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