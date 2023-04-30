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РИА Новости: ВСУ год обстреливали Артёмовск из "блуждающих миномётов"

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Силовые структуры

ВСУ целенаправленно стреляли по жилым домам из миномётов на пикапах, рассказал житель Артёмовска. По его словам, город под таким огнём прожил почти год.

РИА Новости: ВСУ год обстреливали Артёмовск из "блуждающих миномётов"

"Блуждающими миномётами" целились и по жилым многоэтажкам и по коммерческой недвижимости, где много людей.

"Я лично видел белые Mitsubishi, на них стоял миномёт. Не могу сказать точный калибр, но скорее всего, это была "восьмидесятка" или 120-й — в кузове, - рассказал житель РИА Новости. - Мы с отцом зашли по воду в квартиру, когда уже воды не давали. Был прилёт мины. На глазах у нас убило двух парней".

Как уточнил местный житель, пикапы выезжали в город ночью. А солдаты были без каких-либо опознавательных шевронов.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас / Виктор Баранец
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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