После освобождения населённого пункта Серебрянка, за которое на данный момент проходят бои, под угрозой окружения окажутся боевики ВСУ в городе Северске.
Об этом сообщил военкор Марат Хайруллин.
"Наши уже на окраине Серебрянки сидят, и даже заходят туда. Украинцы отчаянно отбиваются. Потому что как только Серебрянка закрывается, наши выходят на позиционный район атаковать Северск", — в эфире интернет-канала "PolitWera" сказал военный корреспондент.
По его словам, после освобождения Бахмута в котле окажется как раз Северск, а операция по захвату Артёмовска начиналась с такого же положения, в котором сейчас окажется Северск. Сперва был охват, потом укрепление флангов, и начинался захват Артёмовска, подытожил Хайруллин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ударом БПЛА по Севастополю Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали наступление на Крымский полуостров, считает военный историк Юрий Кнутов.