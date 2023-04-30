Хайруллин: российская армия берёт в котёл ещё один город Донбасса

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После освобождения населённого пункта Серебрянка, за которое на данный момент проходят бои, под угрозой окружения окажутся боевики ВСУ в городе Северске.

Об этом сообщил военкор Марат Хайруллин.

"Наши уже на окраине Серебрянки сидят, и даже заходят туда. Украинцы отчаянно отбиваются. Потому что как только Серебрянка закрывается, наши выходят на позиционный район атаковать Северск", — в эфире интернет-канала "PolitWera" сказал военный корреспондент.

По его словам, после освобождения Бахмута в котле окажется как раз Северск, а операция по захвату Артёмовска начиналась с такого же положения, в котором сейчас окажется Северск. Сперва был охват, потом укрепление флангов, и начинался захват Артёмовска, подытожил Хайруллин.