В Павлограде уничтожено множество установок ПВО: сбивать русские ракеты практически нечем

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Последствия массированного ракетного удара ВС РФ по ж/д узлу у Павлограда весьма разрушительны. В городе пожар от взорванного эшелона с ракетами.

Об этом сообщает группа ВК "Новости ДНР".

Сообщается, что российская армия уничтожила множество украинских установок противовоздушной обороны и боеприпасов к ним. Теперь там сбивать "русские ракеты" нечем.

По одной из версий, в результате массированного удара уничтожены комплексы С-300 и боеприпасы. Зарево от пожара видно за много километров. На объекте слышна вторичная детонация.

Также сообщается о мощных взрывах в Харьковской области. От города до границы РФ менее десяти километров.

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