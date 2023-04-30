Последствия массированного ракетного удара ВС РФ по ж/д узлу у Павлограда весьма разрушительны. В городе пожар от взорванного эшелона с ракетами.
Об этом сообщает группа ВК "Новости ДНР".
Сообщается, что российская армия уничтожила множество украинских установок противовоздушной обороны и боеприпасов к ним. Теперь там сбивать "русские ракеты" нечем.
По одной из версий, в результате массированного удара уничтожены комплексы С-300 и боеприпасы. Зарево от пожара видно за много километров. На объекте слышна вторичная детонация.
Также сообщается о мощных взрывах в Харьковской области. От города до границы РФ менее десяти километров.
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