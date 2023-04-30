Власти Павлограда просят не снимать крупных пожаров с места прилётов русских ракет

Армия России нанесла удар по скоплению техники и живой силы в Павлограде Днепропетровской области.

В Сети уже немало снимков крупных пожаров оттого, что был поражён эшелон с ракетами.

Власти Павлограда просят не снимать места прилётов "русских ракет". Российская армия поразила ряд стратегических целей. Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Это мог быть ваш контрнаступ, но вы зашли слишком далеко", — отмечает ведущий Первого канала.

Также сообщается, что после детонации ракет в городе во многих квартирах вылетели окна и балконные двери.

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