Разведка Украины планирует серию ударов по аэродромам ВКС РФ в Крыму и Ростовской области

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ближайшее время на территории России будет проведена серия диверсионных и террористических актов с целью заострить внимание на внутренних проблемах РФ. Также планируется нанести серию ударов по военным аэродромам в Крыму и Ростовской области. Об этом пишет "Военное обозрение" со ссылкой на украинские источники.

Удары должны быть нанесены во время активной фазы контрнаступления, чтобы нейтрализовать боевую авиацию ВКС России. Планируется массированно использовать ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, план операции, которую разработало Главное управление разведки (ГУР) Украины совместно с разведкой Британии, якобы включает в список целей также военные склады.

Сообщается, что британская Mi-6 предложила разработать операцию с ударом по Белгородской области и захватом областного центра. Это должно, по задумке Запада, дать нужный психологический эффект, отвлечь внимание от направления основного удара, позволит перенести боевые действия на российскую территорию и вызовет панику. Специальная группа, которая и будет реализовывать планы британской разведки, якобы уже создана в Харькове, заметили авторы издания.

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