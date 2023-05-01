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Разведка Украины планирует серию ударов по аэродромам ВКС РФ в Крыму и Ростовской области

1:19
Силовые структуры

В ближайшее время на территории России будет проведена серия диверсионных и террористических актов с целью заострить внимание на внутренних проблемах РФ. Также планируется нанести серию ударов по военным аэродромам в Крыму и Ростовской области. Об этом пишет "Военное обозрение" со ссылкой на украинские источники.

Разведка Украины планирует серию ударов по аэродромам ВКС РФ в Крыму и Ростовской области

Удары должны быть нанесены во время активной фазы контрнаступления, чтобы нейтрализовать боевую авиацию ВКС России. Планируется массированно использовать ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, план операции, которую разработало Главное управление разведки (ГУР) Украины совместно с разведкой Британии, якобы включает в список целей также военные склады.

Сообщается, что британская Mi-6 предложила разработать операцию с ударом по Белгородской области и захватом областного центра. Это должно, по задумке Запада, дать нужный психологический эффект, отвлечь внимание от направления основного удара, позволит перенести боевые действия на российскую территорию и вызовет панику. Специальная группа, которая и будет реализовывать планы британской разведки, якобы уже создана в Харькове, заметили авторы издания.

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Белгород бомбят / Шаман - фашист? / Украинская ПВО истощена
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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