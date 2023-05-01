Подполковник Иванников: контрнаступление ВСУ начнётся с удара тысячи дронов по России на 9 мая

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный политолог подполковник запаса МВД Олег Иванников считает, что Россию 9 мая могут атаковать тысяча дронов ВСУ с боевыми зарядами. Своё мнение он высказал в беседе с изданием URA.RU.

По словам эксперта, ВСУ попытаются сорвать парад Победы в Москве, а главным направлением удара будет московское. И с этого начнётся дальше контрнаступление Украины.

Киевский режим может использовать время торжеств по случаю Дня Победы для провокаций и попытки контрудара, это будет массированная атака дронов, считает офицер запаса.

"Наступление будет ознаменовано тем, что 1000 таких летальных аппаратов с боевыми зарядами будут направлены в сторону РФ. Попытки уже апробировать это происходят", — заключил Иванников.

Ранее офицер запаса Олег Шаландин предположил, что Киев может устроить диверсии и теракты в России на 9 мая, он призвал россиянам к бдительности в этот день.

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