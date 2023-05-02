Политолог Матюшин: генералы НАТО превратились в слабое звено ВСУ, по которому бьют русские

Украинской армии мешает наступать не только плохая погода, планы Киева нарушила новая массовая ликвидация генералов НАТО на украинской территории, заявил военнослужащий ДНР, политолог Александр Матюшин.

После удара высокоточной ракетой ВКС РФ по бункеру во Львове, где было ликвидировано около сотни генералов НАТО, новая ракетная атака уничтожила 20 высокопоставленных офицеров ВСУ и Североатлантического альянса в Николаеве.

"Там погибли как раз где-то уровень полковников, либо генерал-майоров, в натовской классификации. Получается, уровень довольно высокий", — отметил эксперт в интервью изданию "Царьград".

Он подчеркнул, что западные офицеры превратились в слабое звено ВСУ в преддверии обещанного контрнаступления, и именно по этому уязвимому месту Киева бьют русские ракеты.

Ранее главнокомандующий украинской армии сообщил, что обсудил с высокопоставленным генералом США результаты ракетных атак ВКС РФ и попросил у Пентагона дополнительные системы ПВО.

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