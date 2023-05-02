Газета Bild* назвала три способа уничтожения немецких танков Leopard на Украине

Российская армия может воспользоваться сразу несколькими способами уничтожения немецких танков Leopard, поставленных на Украину. Об этом пишет Bild*.

Как отметил обозреватель издания Бьорн Стритцель, ВС России способны поражать тяжёлую технику ВСУ с помощью следующих вооружений:

Противотанковых управляемых ракет;

Противотанковых мин, например, ТМ-62;

Собственных танков.

По его словам, у РФ есть снаряды, которые создавались специально для уничтожения танков, таких как Leopard 2.

"Вероятно, самая большая угроза для Leopard — современные противотанковые управляемые ракеты", — подчеркнул автор публикации.

Как пояснил журналист, российские военные, используя танки Т-72Б3, Т-80БВМ или Т-90А/С/М, могут пробивать броню немецких боевых машин.

Ранее обозреватели Army Recognition сообщили, что страны НАТО в общей сложности передадут Киеву 800 западных танков, при этом часть техники уже находится на Украине.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.