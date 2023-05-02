Мирошник допустил, что ВС Украины начнут контрнаступление после сдачи Артёмовска

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ могут начать контрнаступление после сдачи Артёмовска (Бахмута). Об этом заявил экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Он отметил, что у киевского режима имеется всё необходимое для военной операции.

"Противник располагает человеческим ресурсом, техникой и западными разведданными. Но не последнюю роль при атаке будут играть вопросы имиджевого и политического характера", — рассказал эксперт в беседе с газетой "Взгляд".

Он считает, что Киев понимает всю тяжесть положения армии Украины в Артёмовске, поэтому город рано или поздно придётся оставить. Однако офис Владимира Зеленского придал большое значение населённому пункту, отступление из него нанесёт ВСУ репутационный ущерб, считает Мирошник. В связи с этим украинская армия может перейти в контрнаступление в преддверии Дня Победы, чтобы перекрыть негативный информационный фон в СМИ в случае оставления города.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.