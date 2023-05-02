"РВ: ВСУ "начали контрнаступление" под Донецком, посёлок взят несуществующей бригадой

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление в соцсетях. Посёлок Спартак под Донецком взяла несуществующая бригада. Об этом пишут военкоры "Русской Весны".

Фото: discover24.ru

Репортёры отметили, что сообщение об успешном наступлении 34-й бригады ВСУ расходится по киевским Telegram-каналам и соцсетям.

Однако более адекватные украинские эксперты заявляют, что "ТГ-каналы берут Спартак в Донецкой области силами бригады, которой на самом деле нет.

Ранее боевик ВСУ с позывным "Артур" заявил CNN, что его бригада готова к контрнаступлению, но оно вызывает тревогу.

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