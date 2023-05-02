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"РВ: ВСУ "начали контрнаступление" под Донецком, посёлок взят несуществующей бригадой

0:42
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление в соцсетях. Посёлок Спартак под Донецком взяла несуществующая бригада. Об этом пишут военкоры "Русской Весны".

"РВ: ВСУ "начали контрнаступление" под Донецком, посёлок взят несуществующей бригадой
Фото: discover24.ru

Репортёры отметили, что сообщение об успешном наступлении 34-й бригады ВСУ расходится по киевским Telegram-каналам и соцсетям.

Однако более адекватные украинские эксперты заявляют, что "ТГ-каналы берут Спартак в Донецкой области силами бригады, которой на самом деле нет.

Ранее боевик ВСУ с позывным "Артур" заявил CNN, что его бригада готова к контрнаступлению, но оно вызывает тревогу.

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Только что! План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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