На Украине уже полностью сформированы восемь бригад "Гвардии наступления" и продолжают готовиться новые.
Об этом сообщил украинский министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Есть планы по формированию дополнительных бригад, потому что на это есть спрос, а у нас есть возможности. Мы довооружаем бригады, которые уже сформированы, они пройдут соответствующее обучение — это две-три недели — и параллельно приступаем к формированию дополнительных", — отметил глава МВД Украины.
Задача каждой бригады — проведение наступательных штурмовых действий вместе во время боевых действий, подытожил Клименко.
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