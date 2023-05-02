Глава МВД Украины: восемь бригад "Гвардии наступления" уже полностью сформированы

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине уже полностью сформированы восемь бригад "Гвардии наступления" и продолжают готовиться новые.

Фото: скрин с сайта defensenews.com

Об этом сообщил украинский министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Есть планы по формированию дополнительных бригад, потому что на это есть спрос, а у нас есть возможности. Мы довооружаем бригады, которые уже сформированы, они пройдут соответствующее обучение — это две-три недели — и параллельно приступаем к формированию дополнительных", — отметил глава МВД Украины.

Задача каждой бригады — проведение наступательных штурмовых действий вместе во время боевых действий, подытожил Клименко.