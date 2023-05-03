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Аналитик Онуфриенко назвал восемь способов сорвать наступление ВСУ

1:57
Силовые структуры

Российская армия приступила к проведению операций по срыву контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его мнению, есть восемь способов, которые помогут нарушить планы противника.

Аналитик Онуфриенко назвал восемь способов сорвать наступление ВСУ
Фото: censor.net

Во-первых, разведка определяет точное время и место наступления. Это позволит нанести массированный удар по противнику, уничтожить скопление личного состава и военной техники на этапе подготовки.

Во-вторых, следует поразить места дислокации группировок ВСУ при помощи ракетно-бомбовых ударов.

"Мы должны в полной мере задействовать авиацию, чего пока не делали, так как не все системы ПВО противника подавлены", — указал Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Третий способ сорвать планы врага заключается в нанесении точечных ударов по объектам, где расположены боеприпасы и вооружение украинской армии.

Также следует уничтожить штабы ВСУ и ликвидировать командование. Лучше атаку произвести во время массовых совещаний, считает эксперт.

Пятая группа целей состоит в узлах связи. ВС РФ необходимо разорвать все способы обмена информацией между руководящим составом ВСУ, указал Онуфриенко.

Также следует вывести из строя объекты транспортной инфраструктуры. Удары должны быть нанесены по железнодорожным узлам, мостам, ключевым транспортным развязкам, в особенности по маршрутам, которые связывают Украину с Польшей.

Седьмая задача заключается в поражении мест производства и ремонта, чтобы украинские войска не смогли быстро ремонтировать военную технику. Восьмой способ срыва "контрнаступа" ВСУ — удары по ближнему тылу в момент развёртывания противника и концентрации его войск до их перехода в наступление, заключил эксперт.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас / Виктор Баранец
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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