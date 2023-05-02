Подоляка заявил, что новая тактика ВС РФ сделала бесполезным натовский "щит" ВСУ

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия обманывает средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины, из-за чего дорогостоящие западные системы довольно быстро "сгорают". Об этом заявил военный эксперт Юрий Подоляка.

Он отметил, что страны НАТО поставили в Киев американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Однако новая тактика российской армии успешно выводит из строя воздушный "щит" Незалежной, указал Подоляка.

"Тактика выманивания ПВО противника давно работает. Наша задача — сделать так, чтобы они включали свои станции и показывали их местоположение. Дальше мы должны их уничтожать, и мы успешно это делаем", — объяснил журналист.

Самым защищённым городом является Киев. Подоляка считает, что в скором времени столичные системы ПВО также будут поражены при помощи дешёвых беспилотников, которые имитируют работу дронов-камикадзе "Герань".

"Очень дешёвый беспилотник разменивается на очень дорогие ракеты. А если повезёт, то будут уничтожены системы, которые запустили эти ракеты и обнаружили БПЛА", — сказал эксперт в программе "Время покажет".

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