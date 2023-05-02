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Подоляка заявил, что новая тактика ВС РФ сделала бесполезным натовский "щит" ВСУ

1:14
Силовые структуры

Россия обманывает средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины, из-за чего дорогостоящие западные системы довольно быстро "сгорают". Об этом заявил военный эксперт Юрий Подоляка.

Подоляка заявил, что новая тактика ВС РФ сделала бесполезным натовский "щит" ВСУ

Он отметил, что страны НАТО поставили в Киев американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Однако новая тактика российской армии успешно выводит из строя воздушный "щит" Незалежной, указал Подоляка.

"Тактика выманивания ПВО противника давно работает. Наша задача — сделать так, чтобы они включали свои станции и показывали их местоположение. Дальше мы должны их уничтожать, и мы успешно это делаем", — объяснил журналист.

Самым защищённым городом является Киев. Подоляка считает, что в скором времени столичные системы ПВО также будут поражены при помощи дешёвых беспилотников, которые имитируют работу дронов-камикадзе "Герань".

"Очень дешёвый беспилотник разменивается на очень дорогие ракеты. А если повезёт, то будут уничтожены системы, которые запустили эти ракеты и обнаружили БПЛА", — сказал эксперт в программе "Время покажет".

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Только что! План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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