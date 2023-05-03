WP: власти США опасаются превращения контрнаступления Украины в "кровавую бойню"

Украинское контрнаступление может превратиться в "кровавую бойню". Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве.

Фото: Министерство обороны Украины

По информации издания, в Вашингтоне опасаются, что наступательная операция Киева приведёт к катастрофическим последствиям. Как подчёркивается в материале, американские политики предрекают Украине огромные потери в ходе контрудара.

"Резня может стать только хуже из-за давно запланированного наступления Киева с целью захватить территории, перешедшие под контроль РФ", — сказано в публикации.

Обозреватели добавили, что украинские власти не разглашают сведения о потерях, однако, согласно данным экспертов, они продолжают увеличиваться. Журналисты также подчеркнули: наиболее "ужасающая" ситуация для ВСУ складывается в Артёмовске, где идут ожесточённые бои.

Ранее подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен сделать выбор между переговорами с РФ и продолжением боевых действий.

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