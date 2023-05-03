Украинский президент Владимир Зеленский должен будет сделать выбор между мирным диалогом с Россией для урегулирования конфликта и продолжением боёв. Об этом заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис.
По его мнению, глава Украины не заинтересован в соглашениях, при которых Крым, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области останутся под контролем РФ.
"Однако реальность такова, что у него нет возможности полностью вытеснить армию России", — отметил Дэвис в своей публикации для издания 19FortyFive.
Он подчеркнул, что Киев не добьётся значительного успеха благодаря контрнаступлению, ведь у ВСУ не хватит ресурсов для борьбы с российскими войсками. Как пояснил подполковник, Вооружённые силы РФ превосходят украинскую армию по количеству живой силы, техники и боеприпасов. Дэвис убеждён: разумные пути достижения целей закрыты для Зеленского.
Ранее журналисты The Eastern Herald сообщили о подготовке Запада к возможному поражению ВСУ в результате контрнаступления.
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