Подполковник США Дэвис: Зеленскому придётся выбрать между диалогом и прекращением боёв

Украинский президент Владимир Зеленский должен будет сделать выбор между мирным диалогом с Россией для урегулирования конфликта и продолжением боёв. Об этом заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского / V_Zelenskiy_official

По его мнению, глава Украины не заинтересован в соглашениях, при которых Крым, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области останутся под контролем РФ.

"Однако реальность такова, что у него нет возможности полностью вытеснить армию России", — отметил Дэвис в своей публикации для издания 19FortyFive.

Он подчеркнул, что Киев не добьётся значительного успеха благодаря контрнаступлению, ведь у ВСУ не хватит ресурсов для борьбы с российскими войсками. Как пояснил подполковник, Вооружённые силы РФ превосходят украинскую армию по количеству живой силы, техники и боеприпасов. Дэвис убеждён: разумные пути достижения целей закрыты для Зеленского.

Ранее журналисты The Eastern Herald сообщили о подготовке Запада к возможному поражению ВСУ в результате контрнаступления.

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