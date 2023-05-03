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НС: на Украине готовится ядерный взрыв в городах или ЗАЭС

1:42
Силовые структуры » Министерство обороны

Не так давно стало известно, что американские военные установили на Украине датчики (сенсоры) радиации для обнаружения ядерных "инцидентов" — атомных аварий и ударов. Виновной заранее назначена Россия, отмечают "НС: Новости сегодня".

НС: на Украине готовится ядерный взрыв в городах или ЗАЭС
Фото: ChatGPT "ядерный взрыв в украинском городе"

Очевидно, что США не исключают развития ядерного конфликта в регионе.

В палате представителей конгресса США заявили, что на Украине "работает группа экспертов-ядерщиков, которые обучают персонал, мониторят данные и добывают сведения для ядерного агентства".

Американские журналисты писали, что развёрнутые датчики лишат Россию "любой возможности использовать ядерное оружие на Украине без указания авторства". Причём, нет никакой разницы, станет ли Россия использовать ядерное оружие или нет.

В данном случае, идёт игра на опережение и формирование общественного мнения, которое бы доверяло будущим заявлениям Украины с обвинениями в адрес РФ.

По факту, Запад ждёт использования ТЯО в конфликте или же готовится к провокации с применением либо "своего" боезаряда, либо так называемой "грязной бомбы".

Напомним, российская ядерная доктрина допускает использование ТЯО только в случае возникновения непосредственной угрозы государственности.

Но варианты есть всегда — эксперты обсуждают возможность провокации следующего характера:

  • Украина своими ракетами БПЛА наносит ущерб российской территории, пока западные страны делают вид, что так и надо.
  • В ответ Россия бьёт обычными ракетами с самолётов, кораблей и подлодок.
  • Спецгруппы США или Британии совместно с ВСУ подрывают один (или несколько) ядерных зарядов в городах Украины с криками "это РФ ударила "ядеркой".

Также стоит обратить внимание на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, который начал рассуждать, что если Россия получит на своей новой территории техногенную катастрофу с ядерными рисками для населения, то сможет уйти без боя.

Правда, после этого власти Украины снова "занесло" с мечтами об оставленных ДЛНР и Крыме "после подрыва, например, ГЭС, ТЭЦ, ЗАЭС" — отмечает "Политнавигатор".

Однако, как говорят эксперты, Киев часто любит приписывать другим свои планы. А судя по обстрелам хранилищ отработанного топлива на ЗАЭС и самой станции, он может пойти и на Чернобыль-2.

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Новая доктрина ядерного сдерживания - превентивные удары возмездия?
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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