Военный журналист Александр Коц прокомментировал очередную попытку прорыва украинской армии на Запорожском направлении. Репортёр считает, что это и есть начало давно ожидаемого контрнаступления Киева.
ВСУ с Орехова собираются идти на Токмак. Там удобная позиция для наступления, почти нет населённых пунктов, во время обороны цепляться будет не за что. Самая главная задача украинских боевиков — прорвать первую линию обороняющихся, а далее оперативный простор, написал военкор в своём Telegram-канале.
По его мнению, ВСУ пытаются сейчас пробить брешь в обороне российских войск. И если это удастся, они отправят новый эшелон. Нет — попытаются прорваться в другом месте.
"Но да, это то самое контрнаступление. Можно бои, которые сейчас происходят назвать разведкой, но если эта разведка пробьёт дыру, пойдут основные силы", — заключил Коц.
Добавим, атака ВСУ была отбита бойцами 291-го полка ВС РФ. Сообщается, что противник потерял около 20 человек и минимум четыре единицы техники.
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