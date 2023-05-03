Военкор Коц об атаке ВСУ на Запорожском направлении: это то самое контрнаступление

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный журналист Александр Коц прокомментировал очередную попытку прорыва украинской армии на Запорожском направлении. Репортёр считает, что это и есть начало давно ожидаемого контрнаступления Киева.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42853

ВСУ с Орехова собираются идти на Токмак. Там удобная позиция для наступления, почти нет населённых пунктов, во время обороны цепляться будет не за что. Самая главная задача украинских боевиков — прорвать первую линию обороняющихся, а далее оперативный простор, написал военкор в своём Telegram-канале.

По его мнению, ВСУ пытаются сейчас пробить брешь в обороне российских войск. И если это удастся, они отправят новый эшелон. Нет — попытаются прорваться в другом месте.

"Но да, это то самое контрнаступление. Можно бои, которые сейчас происходят назвать разведкой, но если эта разведка пробьёт дыру, пойдут основные силы", — заключил Коц.

Добавим, атака ВСУ была отбита бойцами 291-го полка ВС РФ. Сообщается, что противник потерял около 20 человек и минимум четыре единицы техники.