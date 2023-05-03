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На Украине обсуждают месть Москвы после атаки дронов на Кремль: развивается истерия

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Силовые структуры

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат призвал украинцев не впадать в истерию, ожидая ответной реакции Москвы после атаки беспилотников на Кремль.

На Украине обсуждают месть Москвы после атаки дронов на Кремль: развивается истерия
Фото: T.me @urd_news

Игнат отметил, что в Telegram-каналах развивается истерия в ответ на угрозы со стороны РФ устроить ядерный апокалипсис.

Спикер украинских ВС призвал соотечественников заниматься своим делом. Он уверен, что власти РФ своими заявлениями "вешают лапшу на уши" собственному народу.

"Нам нужно сохранять спокойствие, беречь себя и придерживаться предупреждений и рекомендаций по безопасности", — объяснил Игнат.

Ранее Маргарита Симоньян высказалась об ударах беспилотников по Кремлю и "контрольном в голову киевскому режиму".

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Покушение на Путина: Украина пыталась нанести удар по Кремлю
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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