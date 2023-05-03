Симоньян высказалась об ударах дронов по Кремлю и о "контрольном в голову киевскому режиму"

Маргарита Симоньян объяснила, почему атака беспилотников на Кремль не является хитрым планом Москвы.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главред RT заверила, что Россия не причастна к ударам по куполу Сенатского дворца Кремля.

"Если бы атака беспилотников на Кремль была хитрым планом Москвы, чтобы оправдать контрольный в голову киевскому режиму, обстановочка сейчас выглядела бы совсем иначе", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Симоньян уверена, что, если бы это была задумка Кремля, то началась бы настоящая эскалация с заявлениями и "жёсткими ответами".

"Так что — нет, это не мы. А жаль", — отметила телеведущая.

Ранее в Госдуме предложили уничтожать дроны ВСУ с помощью "невидимого купола".

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