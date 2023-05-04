Российские военные ночью нанесли удар беспилотниками "Герань-2" по военным объектам на Украине. Киевские власти официально заявляют, что всего было запущено 24 дрона, 18 из которых якобы смогли сбить.
При этом 15 из 24 атаковали Одессу, из них сбили якобы только 12. На обломках беспилотников обнаружили надписи "Zа МоскVу!" и "Za Кремль!".
Есть данные, что в Одессе поражена военная академия, пишут военкоры "Русской Весны". Они также добавили, что часть дронов попали в общежитие, где располагаются украинские боевики.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал физически устранить президента Украины Владимира Зеленского после атаки дронов на Кремль.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.