РВ: ночью "Герани" с надписью "За Москву!" атаковали военную академию в Одессе

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные ночью нанесли удар беспилотниками "Герань-2" по военным объектам на Украине. Киевские власти официально заявляют, что всего было запущено 24 дрона, 18 из которых якобы смогли сбить.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/44120

При этом 15 из 24 атаковали Одессу, из них сбили якобы только 12. На обломках беспилотников обнаружили надписи "Zа МоскVу!" и "Za Кремль!".

Есть данные, что в Одессе поражена военная академия, пишут военкоры "Русской Весны". Они также добавили, что часть дронов попали в общежитие, где располагаются украинские боевики.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал физически устранить президента Украины Владимира Зеленского после атаки дронов на Кремль.