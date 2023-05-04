Командир отряда специального назначения "Ахмат" Апты Алаудинов опроверг слухи об окружении группы российских военных в районе Белогоровки в ЛНР. Об этом сообщает ТАСС в четверг утром.
По словам собеседника издания, бойцы "Ахмата" оттянули на себя определённые силы украинских боевиков и планомерно их уничтожают. Разговоры о том, что подразделения ВСУ окружили 100 человек, он назвал ложью.
"Это меловой завод, они туда стягивают силы и средства, мы их уничтожаем. Ничего у них не получается, ничего сверхестественного не происходит", — добавил Алаудинов.
Напомним, ранее в соцсетях ряд источников сообщили, что я районе Белогоровки якобы попали в окружение около 100 российских военнослужащих.
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