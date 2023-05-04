RV: ВС Украины стягивают составы с техникой в сторону Приднестровья

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Железнодорожные составы с военнослужащими Вооружённых сил Украины и оружием направляются к границе с Приднестровской Молдавской Республикой. Об этом проинформировали военные корреспонденты "Русской Весны".

Фото: n4k.ru

Отмечается, что в вагоны загружены артиллерийские орудия и боеприпасы, а также бронетехника. На фотографиях можно заметить самоходные гаубицы.

"С крестами на технике. Всё, "как положено", — комментируют украинские каналы.

Ранее сообщалось, что целью наступления Вооружённых сил Украины может стать ядерная провокация России. В военной кампании предполагается задействовать противотанковые снаряды с обеднённым ураном.

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