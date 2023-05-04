Железнодорожные составы с военнослужащими Вооружённых сил Украины и оружием направляются к границе с Приднестровской Молдавской Республикой. Об этом проинформировали военные корреспонденты "Русской Весны".
Отмечается, что в вагоны загружены артиллерийские орудия и боеприпасы, а также бронетехника. На фотографиях можно заметить самоходные гаубицы.
"С крестами на технике. Всё, "как положено", — комментируют украинские каналы.
Ранее сообщалось, что целью наступления Вооружённых сил Украины может стать ядерная провокация России. В военной кампании предполагается задействовать противотанковые снаряды с обеднённым ураном.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.