Запад не оставит Украину без поддержки, вне зависимости от того, каков будет результат обещанного контрнаступления. В этом убеждён политолог Владимир Жарихин.
Вероятное поражение ВСУ всё равно будет представлено в положительном свете журналистами западных и украинских СМИ, сказал политолог, слова которого приводит "МК".
С другой стороны, вероятно, что в ближайшем будущем украинское контрнаступление вообще не состоится, полагает Жарихин. Наступательную кампанию могут просто перенести, чтобы избежать слишком громкого поражения, которое будет активно муссироваться в прессе.
Со своим коллегой согласен политолог Георгий Бовт, считающий, что в случае провала контрнаступления Киев со своими западными партнёрами просто начнёт подготовку к следующему.
"Запад в любом случае не оставит Украину без помощи, потому что ее поражение политически неприемлемо", — добавил Бовт.
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