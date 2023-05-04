Политолог Жарихин: даже если Киев провалит контрнаступление, Запад всё равно будет продолжать его поддерживать

Запад не оставит Украину без поддержки, вне зависимости от того, каков будет результат обещанного контрнаступления. В этом убеждён политолог Владимир Жарихин.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42853

Вероятное поражение ВСУ всё равно будет представлено в положительном свете журналистами западных и украинских СМИ, сказал политолог, слова которого приводит "МК".

С другой стороны, вероятно, что в ближайшем будущем украинское контрнаступление вообще не состоится, полагает Жарихин. Наступательную кампанию могут просто перенести, чтобы избежать слишком громкого поражения, которое будет активно муссироваться в прессе.

Со своим коллегой согласен политолог Георгий Бовт, считающий, что в случае провала контрнаступления Киев со своими западными партнёрами просто начнёт подготовку к следующему.

"Запад в любом случае не оставит Украину без помощи, потому что ее поражение политически неприемлемо", — добавил Бовт.

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