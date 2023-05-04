Армия Украины предприняла попытку прорвать оборонительную линию в районе Артёмовска, следует из заявления подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, украинские войска перешли к наступательным действиям сразу на нескольких участках. Он отметил, что наиболее "жаркая" ситуация складывается на Артёмовском направлении.
"Противник попытался прорвать нашу линию обороны", — подчеркнул Марочко в эфире Первого канала.
Ранее подполковник сообщил, что киевский режим может начать контрнаступление в преддверии Дня Победы.
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