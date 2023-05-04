Марочко сообщил о попытке ВСУ прорвать линию обороны в районе Артёмовска

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия Украины предприняла попытку прорвать оборонительную линию в районе Артёмовска, следует из заявления подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, украинские войска перешли к наступательным действиям сразу на нескольких участках. Он отметил, что наиболее "жаркая" ситуация складывается на Артёмовском направлении.

"Противник попытался прорвать нашу линию обороны", — подчеркнул Марочко в эфире Первого канала.

Ранее подполковник сообщил, что киевский режим может начать контрнаступление в преддверии Дня Победы.

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