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Экс-командир роты батальона "Айдар"*: Украина заплатит очень дорогую цену за контрнаступление

1:19
Силовые структуры

Украина платит за какие-либо бои дорогую цену. Ещё в большей степени это касается контрнаступления, заявил экс-командир роты в составе националистического батальона "Айдар"* Евгений Дикий в интервью 24 каналу.

Экс-командир роты батальона "Айдар"*: Украина заплатит очень дорогую цену за контрнаступление
Фото: warfiles.ru

По его словам, сейчас каждая из сторон просто пытается улучшить свои позиции перед большими боями. Но в этих масштабных столкновениях украинская сторона пойдёт в наступление, а российская останется в обороне, отметил боевик.

"Я бы хотел поменять акценты, потому что мы почему-то с такой надеждой спрашиваем, ну когда уже контрнаступление. Это абсолютно не спектакль. Наступление, которое придётся делать, это не что-то радостное — это огромная тяжёлая работа… А там и сейчас страшно и тяжело", — подчеркнул Дикий.

Боевик подчеркнул, что даже при успешном контрнаступлении Украина заплатит очень дорогую цену.

"Когда люди у экранов начинают подпрыгивать и спрашивать "ну когда же это?", надо при этом понимать, что погибнет большое количество людей, это не спорт, за который нужно болеть", — заключил военный.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Украина не готова к контрнаступу / Новое покушение на Путина / Техника НАТО разваливается
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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