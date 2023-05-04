Боевик ВСУ Ермак: военные РФ перенимают опыт украинской армии и становятся лучше

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За прошедший с начала спецоперации год российская армия получила хороший опыт и переняла ряд тактик, которые использовали вооружённые силы Украины. Об этом заявил солдат ВСУ Александр Ермак в беседе с 24 каналом.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, русские военные учатся на своих ошибках и усовершенствуют тактику. Так, он рассказал, что раньше ВС РФ якобы почти не использовали малые дроны, но теперь пользуются ими повсюду, где есть возможность. Малые дроны с системами сброса боеприпасов они начали производить в заводских условиях, утверждает Ермак.

Также, по его мнению, российские бойцы стали использовать тактику малых групп при штурмах что более характерно для ВСУ.

"Россияне набираются опыта и, к сожалению, перенимают наш опыт, благодаря чему становятся лучше, чем раньше", — посетовал боевик.

Он добавил, что противника не стоит недооценивать.

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