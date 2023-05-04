За прошедший с начала спецоперации год российская армия получила хороший опыт и переняла ряд тактик, которые использовали вооружённые силы Украины. Об этом заявил солдат ВСУ Александр Ермак в беседе с 24 каналом.
По его словам, русские военные учатся на своих ошибках и усовершенствуют тактику. Так, он рассказал, что раньше ВС РФ якобы почти не использовали малые дроны, но теперь пользуются ими повсюду, где есть возможность. Малые дроны с системами сброса боеприпасов они начали производить в заводских условиях, утверждает Ермак.
Также, по его мнению, российские бойцы стали использовать тактику малых групп при штурмах что более характерно для ВСУ.
"Россияне набираются опыта и, к сожалению, перенимают наш опыт, благодаря чему становятся лучше, чем раньше", — посетовал боевик.
Он добавил, что противника не стоит недооценивать.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.