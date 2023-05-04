Политолог Сергей Марков после атаки дронов на Кремль рассказал, как изменится отношение России к Владимиру Зеленскому.
Марков уверен, что Россия не будет стремиться к физическому устранению президента Украины.
"Никакой охоты за Зеленским не будет", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт объяснил, что не имеет смысла уничтожать Зеленского, так как ему на смену найдут другого лидера.
Марков считает, однако, что правила игры поменялись.
"Но и запрета на ликвидацию Зеленского больше нет", — выразил своё мнение политолог.
Ранее Сергей Марков предположил, что готовится смертельный удар по Владимиру Путину.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.