Марков об игре РФ по новым правилам: Запрета на ликвидацию Зеленского больше нет

Политолог Сергей Марков после атаки дронов на Кремль рассказал, как изменится отношение России к Владимиру Зеленскому.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Марков уверен, что Россия не будет стремиться к физическому устранению президента Украины.

"Никакой охоты за Зеленским не будет", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт объяснил, что не имеет смысла уничтожать Зеленского, так как ему на смену найдут другого лидера.

Марков считает, однако, что правила игры поменялись.

"Но и запрета на ликвидацию Зеленского больше нет", — выразил своё мнение политолог.

Ранее Сергей Марков предположил, что готовится смертельный удар по Владимиру Путину.

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