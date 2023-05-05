Васильев: Киев затопит наш берег Днепра, затем высадит десант на лодках и вертолётах

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев продолжает поднимать уровень воды в Днепре, чтобы затопить контролируемый ВС РФ низкий берег реки с минными заграждениями, рассказал представитель Запорожской ВГА Алексей Васильев.

Фото: pixabay.com

По плану Генштаба ВСУ, за этим последует высадка десанта на скоростных лодках, добавил он. К тому же, украинское командование сосредоточило множество вертолётов Ми-8 под Херсоном для перевозки спецназа, который должен будет охранять захваченный плацдарм.

"Безрассудно и рискованно? Да. Уровень потерь скорее всего будет огромный. Но разве потери останавливали ВСУ?" — задал Васильев вопрос подписчикам своего Telegram-канала.

В случае успеха Киев получит множество козырей и сможет обойти российские укрепления без огромных потерь, подчеркнул он.

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