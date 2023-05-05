Спикер ВСУ Гуменюк: армия России истощает украинскую ПВО и готовится "к чему-то более мощному"

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Вооружённые силы Российской Федерации продолжают истощать системы противовоздушной обороны Украины. По словам руководителя пресс-центра, армия РФ готовится "к чему-то более мощному".

Фото: mil.ru

Вместе с этим спикер ВСУ в эфире "24 канала" сказала, что Москва наносит комбинированные удары с воздуха и акватории, применяет БПЛА.

По информации Гуменюк, корабли РФ в Чёрном море регулярно перемещаются, их количество меняется. Глава пресс-центра назвала вероятность ракетного обстрела со стороны российской армии высокой.

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