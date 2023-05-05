Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Вооружённые силы Российской Федерации продолжают истощать системы противовоздушной обороны Украины. По словам руководителя пресс-центра, армия РФ готовится "к чему-то более мощному".
Вместе с этим спикер ВСУ в эфире "24 канала" сказала, что Москва наносит комбинированные удары с воздуха и акватории, применяет БПЛА.
По информации Гуменюк, корабли РФ в Чёрном море регулярно перемещаются, их количество меняется. Глава пресс-центра назвала вероятность ракетного обстрела со стороны российской армии высокой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.