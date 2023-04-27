РВ: Гуменюк заявила о тактике ВС РФ по обману систем ПВО Украины

Представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк отмечает, что Вооружённые силы Российской Федерации работают над определением логики функционирования противовоздушной обороны Украины и стремятся сделать средства поражения максимально незаметными для систем ПВО.

"Именно поэтому долго дежурили подводные ракетоносители (подлодки)", — заявила она.

Ранее сообщалось, что военный аналитик Владимир Гундаров заявил о возможном развитии космических боёв. США намерены испытать новейшее оружие на территории Украины, связанное с управлением БПЛА и передачей разведывательной информации с помощью спутников.

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