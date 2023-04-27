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РВ: Гуменюк заявила о тактике ВС РФ по обману систем ПВО Украины

Силовые структуры

Представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк отмечает, что Вооружённые силы Российской Федерации работают над определением логики функционирования противовоздушной обороны Украины и стремятся сделать средства поражения максимально незаметными для систем ПВО.

РВ: Гуменюк заявила о тактике ВС РФ по обману систем ПВО Украины

"Именно поэтому долго дежурили подводные ракетоносители (подлодки)", — заявила она.

Ранее сообщалось, что военный аналитик Владимир Гундаров заявил о возможном развитии космических боёв. США намерены испытать новейшее оружие на территории Украины, связанное с управлением БПЛА и передачей разведывательной информации с помощью спутников.

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Где ждать наступление ВСУ?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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