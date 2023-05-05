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Newsweek: авиация станет значительным козырем армии РФ перед контрнаступлением ВСУ

1:00
Силовые структуры

У российской армии есть мощный "козырь" перед планируемым контрнаступлением Украины. Речь идёт о современной авиации, пишет Newsweek.

Newsweek: авиация станет значительным козырем армии РФ перед контрнаступлением ВСУ
Фото: mil.ru

По словам обозревателя Брендана Коула, благодаря боевым самолётам инициатива в воздушном пространстве находится на стороне Москвы.

"900 истребителей и 120 бомбардировщиков. Это козырь перед ожидаемым украинским контрнаступлением", — сказано в статье.

Автор добавил, что Россия ещё не раскрыла весь свой потенциал в воздушном пространстве. Как пояснил журналист, резервы ВКС РФ в 10 раз превосходят украинские. Киев столкнётся с проблемами, если не выстроит мощную противовоздушную оборону, считает Коул.

Ранее бывший офицер британской разведки Филипп Инрэм заявил, что удары российской авиации по объектам ВСУ уже повлияли на готовность киевского режима к наступательной операции.

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Путин взвинтил ставки до потолка?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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