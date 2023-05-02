Мощные удары российской авиации по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ), вероятно, повлияли на готовность Киева к наступательной операции. Такое мнение выразил экс-офицер разведки Великобритании Филипп Ингрэм.
По его словам, главными целями ВКС РФ становятся склады с боеприпасами, а также оборонные предприятия Украины.
"Атака могла отразиться на подготовительных работах ВСУ к контрнаступлению", — отметил Ингрэм в беседе с корреспондентом Newsweek.
Он также добавил, что российским военным удалось ликвидировать важный завод ВСУ, участвовавший в тестировании противокорабельных ракет "Нептун" и реактивных боеприпасов "Ольха".
Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил об уничтожении ключевых кадровых офицеров на Украине в результате российских ракетных ударов. Как пояснил полковник, Киев лишился компетентных командиров.
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