Британский разведчик Ингрэм: удары ВКС РФ повлияли на готовность Украины к наступлению

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мощные удары российской авиации по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ), вероятно, повлияли на готовность Киева к наступательной операции. Такое мнение выразил экс-офицер разведки Великобритании Филипп Ингрэм.

Фото: Правда.Ру

По его словам, главными целями ВКС РФ становятся склады с боеприпасами, а также оборонные предприятия Украины.

"Атака могла отразиться на подготовительных работах ВСУ к контрнаступлению", — отметил Ингрэм в беседе с корреспондентом Newsweek.

Он также добавил, что российским военным удалось ликвидировать важный завод ВСУ, участвовавший в тестировании противокорабельных ракет "Нептун" и реактивных боеприпасов "Ольха".

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил об уничтожении ключевых кадровых офицеров на Украине в результате российских ракетных ударов. Как пояснил полковник, Киев лишился компетентных командиров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.