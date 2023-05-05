МК: Запад навязывает России сценарий ликвидации Зеленского ракетным ударом

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Атака украинских дронов на Кремль, очевидно, является попыткой Запада навязать России свой сценарий. Видимо, организаторы теракта, добивались гневной реакции россиян на произошедшее. И добились. Ведь возмущённый народ искренне требует немедленных жёстких ответных мер, вплоть до физической ликвидации президента Украины Владимира Зеленского ракетным ударом по Киеву. Об этом пишет в своей статье обозреватель "МК".

Фото: .thetimes.co.uk

Однако, именно это, похоже, как раз выгоднее Вашингтону, чем Москве, отметил публицист.

Он напомнил, что смелость Зеленского куда-то пропала после инцидента с дронами над Кремлем. Он тут же улетел в Европу, надеясь, вероятно, пока пересидеть там.

По мнению журналиста, Зеленскому, наоборот, пора бояться. Но только не президента РФ Владимира Путина, а тех, на кого он долгое время работал. Поскольку он давно уже отработанный материал для них.

И всё идёт к тому, чтобы впоследствии его можно было выставить в один ряд с бессмертными Че Геварой или Сальвадором Альенде. Навязать сценарий ликвидации Зеленского Запад пытается Путину, однако он не соглашается на это и играет по своим правилам, заключил автор публикации.

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