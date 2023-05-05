Атака украинских дронов на Кремль, очевидно, является попыткой Запада навязать России свой сценарий. Видимо, организаторы теракта, добивались гневной реакции россиян на произошедшее. И добились. Ведь возмущённый народ искренне требует немедленных жёстких ответных мер, вплоть до физической ликвидации президента Украины Владимира Зеленского ракетным ударом по Киеву. Об этом пишет в своей статье обозреватель "МК".
Однако, именно это, похоже, как раз выгоднее Вашингтону, чем Москве, отметил публицист.
Он напомнил, что смелость Зеленского куда-то пропала после инцидента с дронами над Кремлем. Он тут же улетел в Европу, надеясь, вероятно, пока пересидеть там.
По мнению журналиста, Зеленскому, наоборот, пора бояться. Но только не президента РФ Владимира Путина, а тех, на кого он долгое время работал. Поскольку он давно уже отработанный материал для них.
И всё идёт к тому, чтобы впоследствии его можно было выставить в один ряд с бессмертными Че Геварой или Сальвадором Альенде. Навязать сценарий ликвидации Зеленского Запад пытается Путину, однако он не соглашается на это и играет по своим правилам, заключил автор публикации.
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