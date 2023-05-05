Балицкий предупредил о наступлении ВСУ в ближайшие дни или даже часы

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Запорожской области со дня на день может начаться контрнаступление Киева. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42853

Балицкий рассказал, что согласно пророссийским источникам в Запорожье, Днепропетровске и других городах региона, Киев стягивает силы к линии соприкосновения.

"Мы это видим, наши беспилотники проникают на глубину до 150 километров на территорию противника. Все зеленые насаждения, посадки забиты сегодня украинской техникой и личным составом. Это достаточно подтвержденная информация, что противника много", — сказал Балицкий в эфире "Соловьев-Live".

Врио главы региона добавил, что на готовящееся контрнаступление указывает также полное выселение прифронтовой зоны украинской стороной, куда относится, например, город Степногорск.

Балицкий рассказал, что украинская техника перебрасывается сюда по ночам, и из-за этого положение выглядит ещё более напряжённым.

При этом Балицкий подчеркнул, что если противник решится наступать, его в регионе готовы встретить.

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