Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Открытое горение на складах Екатеринбурга ликвидировано - МЧС России
Военный эксперт Евсеев уверен, что Украина не может стать членом НАТО ни сейчас, ни после СВО
Как убрать из рациона вредные продукты
Столичные школьницы забрали золото на математической олимпиаде для девушек
Международные резервы России выросли на 0,3%
Телеведущая Татьяна Лазарева* пожаловалась Лайме Вайкуле на разлюбивших её граждан РФ
RT: Есть два опасных направления, где может ударить армия Украины
Охлобыстин пренебрежительно высказался о Пугачёвой: Алла Барбарисовна Чертичова
"Рыбарь" озвучил последствия удара ВКС РФ по Павлограду 1 мая

Российские власти объявили о частичной эвакуации жителей 18 прифронтовых населённых пунктов в Запорожской области

0:56
Силовые структуры

Временно исполняющий обязанности руководителя Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти перевезут жителей 18 населённых пунктов вглубь региона. Причиной послужили обстрелы украинской армии.

Российские власти объявили о частичной эвакуации жителей 18 прифронтовых населённых пунктов в Запорожской области
Фото: redstar.ru

"Принято решение перевезти в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов", — подчеркнул чиновник в своём Telegram-канале.

Вместе с этим политик заявил о необходимости эвакуировать пациентов, которые находятся в больницах. Процедуру, по информации Балицкого, проведут в следующих городах и сёлах:

  • Тимошовка, Смирновка, Тарасовка,
  • Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак,
  • Малая Белозёрка, Васильевка, Великая Белозёрка,
  • Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская,
  • Энергодар, Пологи, Конские Раздоры и Розовка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

💥АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Всушник впал в ужас, подумав, что рядом русские солдаты

Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.

РВ: боевик ВСУ впал в истерику, подумав, что рядом русские военные
РИАН: опубликован список артистов из РФ, изменивших свои позиции после начала спецоперации на Украине
После начала СВО на Украине российские артисты изменили свои позиции
Странные похороны Зайцева: родня поссорилась, звёзды проигнорировали
Делает, что хочет: Поплавская возмутилась возвращением Пугачёвой
Европейские политики так ничему и не научились за сотни лет Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Она специально ради этого ехала в Москву: Васильев об отсутствии Пугачёвой на прощании с Зайцевым
Одним из агентов Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья
Контрнаступление ВСУ идёт третий день. Какие успехи?
Контрнаступление ВСУ идёт третий день. Какие успехи?
Последние материалы
В Риме заявили о французском ударе в спину Италии
Суд в Волгограде приговорил к лишению свободы похищавших коммунальные платежи мошенников
Народный артист РФ Владимир Стеклов вспомнил, как чуть не погиб под обстрелом в Донбассе
Боррель сделал неожиданное заявление по поводу украинского конфликта
Если вы хотите, чтобы ваша выпечка получилась невероятно мягкой и воздушной, нужно знать секретный ингредиент
Минэнерго Украины: ряд областей частично обесточены после ударов
Боевики ВСУ перевернули французский бронетранспортёр VAB в лужу
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не встаёт на диспансерный учёт в Новосибирской области
ВС РФ не позволили ВСУ осуществить переброску своих резервов в Артёмовск
Минсельхоза Молдавии намерен ввести запрет на ввоз украинского зерна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников