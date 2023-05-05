Российские власти объявили о частичной эвакуации жителей 18 прифронтовых населённых пунктов в Запорожской области

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Временно исполняющий обязанности руководителя Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти перевезут жителей 18 населённых пунктов вглубь региона. Причиной послужили обстрелы украинской армии.

Фото: redstar.ru

"Принято решение перевезти в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов", — подчеркнул чиновник в своём Telegram-канале.

Вместе с этим политик заявил о необходимости эвакуировать пациентов, которые находятся в больницах. Процедуру, по информации Балицкого, проведут в следующих городах и сёлах:

Тимошовка, Смирновка, Тарасовка,

Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак,

Малая Белозёрка, Васильевка, Великая Белозёрка,

Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская,

Энергодар, Пологи, Конские Раздоры и Розовка.

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