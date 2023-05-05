Временно исполняющий обязанности руководителя Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти перевезут жителей 18 населённых пунктов вглубь региона. Причиной послужили обстрелы украинской армии.
"Принято решение перевезти в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов", — подчеркнул чиновник в своём Telegram-канале.
Вместе с этим политик заявил о необходимости эвакуировать пациентов, которые находятся в больницах. Процедуру, по информации Балицкого, проведут в следующих городах и сёлах:
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