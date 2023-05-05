Боевики украинской армии жалуются своим знакомым в социальных сетях, что в Бахмуте (Артёмовске) серьёзно активизировалась российская артиллерия.
"У нас тут жесть! Утром будут новости", — написал один из солдат ВСУ.
Также военнослужащие киевского режима отметили, что российские войска заливают их огнём. Ранее военные корреспонденты "Русской весны" опубликовали кадры удара зажигательными боеприпасами.
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Российские артисты долгое время участвовали в концертах к 9 Мая, а после начала СВО изменили свои позиции.