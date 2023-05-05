Боевики ВСУ жалуются, что их заливают огнём в Бахмуте: "У нас жесть!"

0:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики украинской армии жалуются своим знакомым в социальных сетях, что в Бахмуте (Артёмовске) серьёзно активизировалась российская артиллерия.

Фото: rusvesna.su

"У нас тут жесть! Утром будут новости", — написал один из солдат ВСУ.

Также военнослужащие киевского режима отметили, что российские войска заливают их огнём. Ранее военные корреспонденты "Русской весны" опубликовали кадры удара зажигательными боеприпасами.

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