РВ: в зоне спецоперации на Украине удар артиллерии ВС России уничтожил наёмника из Австралии

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. ВСУ несут крупные потери. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об очередном успехе армии РФ.

Фото: abomus.co.il

Российские военнослужащие накрыли транспорт иностранных наёмников. По словам снявшего видео бойца, снаряд артиллерии ВС РФ попал в автомобиль, на котором ехали иностранные наёмники, и убил австралийца. Кроме того, ранения получил военный из Соединённых Штатов Америки. Точное место произошедшего не указывается.

Ранее сообщалось, что ВС России подорвали мост на пути снабжения ВС Украины на дороге Часов Яр — Бахмут.

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