РВ: ВС России подорвали мост на пути снабжения ВС Украины на дороге Часов Яр — Бахмут

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Стал известен очередной успех армии РФ.

Фото: rusvesna.su

ВС России подорвали мост на "дороге жизни" ВСУ Часов Яр — Бахмут. Об этом пишут военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Данная переправа через канал Северский Донец — Донбасс в самом Часове Яре связывала единственную дорогу на Бахмут с ответвлением.

Ранее военный корреспонденты Андрей Коц сообщил о том, где и как будут наступать войска ВС Украины. Он назвал несколько направлений возможного удара Киева. Среди них Запорожское направление, Угледар, Сватово — Кременная.

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