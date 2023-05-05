Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Стал известен очередной успех армии РФ.
ВС России подорвали мост на "дороге жизни" ВСУ Часов Яр — Бахмут. Об этом пишут военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Данная переправа через канал Северский Донец — Донбасс в самом Часове Яре связывала единственную дорогу на Бахмут с ответвлением.
Ранее военный корреспонденты Андрей Коц сообщил о том, где и как будут наступать войска ВС Украины. Он назвал несколько направлений возможного удара Киева. Среди них Запорожское направление, Угледар, Сватово — Кременная.
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Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.